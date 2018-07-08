الجيش الأردني: قواتنا لم تطلق النار على نازحين سوريين قرب الحدود

نفى الجيش الأردني، الأحد، إطلاق قواته النار على نازحين سوريين قرب الحدود بين البلدين.

جاء ذلك في بيان للجيش، تحدث فيه "مصدر عسكري مسؤول"(لم يسمّه)، ونشره على موقعه الرسمي.

وقال البيان: "إن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام (لم يحددها)، ومواقع التواصل الاجتماعي، من مقطع فيديو وخبر حول إطلاق القوات المسلحة الأردنية النار على بعض النازحين على الحدود مع سوريا، غير صحيح إطلاقا".

وأوضح أنه "تم تتبع الخبر المرفق بفيديو (..) وتبين أن الشخص الذي ظهرت صورته كمصاب ورافقه صوت يدعي بأن الجيش الأردني رماه بالرصاص، مصاب جراء الأحداث الجارية في الداخل السوري (بين النظام والمعارضة المسلحة)".

واستطرد البيان: "الفيديو قديم، والغاية منه التشويش على دور الأردن وقواتها المسلحة".

وشدد على أن "القوات المسلحة لم تطلق أي رصاصة تجاه النازحين لا قديماً، ولا في هذه الأزمة".

وأكد أن "تعليمات القيادة العامة واضحة وصارمة في هذا الخصوص".

واعتبر الجيش الأردني أن "تعمد نشر المواد المفبركة يشير إلى وجود بعض العناصر الإرهابية المدسوسة (لم يسمّها) التي تحاول استغلال الأحداث".

وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، عودة أغلب النازحين السوريين على الحدود الأردنية إلى منازلهم، باستثناء 150-200 شخص.

وأمس الأول، سيطرت قوات النظام السوري على معبر نصيب الحدودي مع الأردن في أعقاب هجوم شنته جنوب غربي البلاد بمساعدة ضربات جوية روسية، ما دفع بآلاف السوريين إلى النزوح والاحتشاد في منطقة قرب الحدود الاردنية.