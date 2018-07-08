هجوم مسلح يودي بحياة رجل أمن ومقيم آسيوي في منطقة القصيم بالسعودية

قتل رجل أمن سعودي ومقيم بنغالي، الأحد، إثر تعرض نقطة أمنية في مدينة بريدة بمنطقة القصيم (وسط) لإطلاق نار من قبل مسلحين، حسب مصدر أمني.

جاء ذلك وفق تصريحات المتحدث باسم الداخلية السعودية، على وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وقال المتحدث إن الحادث وقع عندما "تعرضت نقطة الضبط الأمني المتمركزة في طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم إلى إطلاق نار من قبل ثلاثة إرهابيين يستقلون سيارة".

وأضاف: "اقتضى الموقف التعامل معهم بالمثل مما نتج منه مقتل اثنين من الإرهابيين وإصابة الثالث ونقله إلى المستشفى، فيما استشهد الرقيب أول/سليمان عبدالعزيز العبداللطيف، ومقيم من الجنسية البنغالية (لم يذكر اسمه)".

ولم يوضح مصدر سبب وجود المواطن البنغالي في المكان.

وحسب "واس"، باشرت الجهات الأمنية إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال محل المتابعة الأمنية، وسيتم الإعلان عما يستجد.

وتشهد السعودية بين الحين والآخر هجمات مسلحة تسفر عن وقوع ضحايا بيت قتلى وجرحى.

وفي 31 مايو/ أيار الماضي، قتل رجل مرور سعودي، جرّاء تعرضه للطعن من قبل مجهولين اثنين في محافظة الطائف (غرب).

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت في 19 أبريل/نيسان الماضي مقتل 4 شرطيين وإصابة 4 آخرين إثر تعرض نقطة تفتيش أمنية على طريق عرقوب الواصل بين محافظتي المجاردة وبارق، بمنطقة عسير، لإطلاق نار.