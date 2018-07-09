إسرائيل تشدد حصارها على غزة.. عقوبات وإغلاق معابر وتقليص مساحة الصيد

قررت إسرائيل فرض عقوبات على قطاع غزة، تشمل تقنين إدخال البضائع ومنع التصدير وتقليص مساحة صياد الأسماك، بداعي الضغط على حركة "حماس" لوقف ظاهرة الطائرات والبالونات الورقية التي تطلق من القطاع باتجاه جنوبي إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب: "في ضوء استمرار هجمات الطائرات الورقية المحترقة، قرر رئيس الوزراء ووزير الدفاع قبول توصية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بإغلاق معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم)".

وأضاف: "يستثنى من قرار الإغلاق السماح بدخول مواد إنسانية بما فيها الغذاء والدواء والتي ستتم المصادقة عليها بشكل فردي من قبل منسق أنشطة الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية".

ولم يحدد البيان فترة زمنية محددة لاستمرار الإغلاق.

كما أشار الجيش إلى أنه سيمنع تصدير البضائع من قطاع غزة، ولن يتم تمديد توسيع منطقة صيد الأسماك، وستعود إلى ما كانت عليه (6 أميال بدلا عن 9).

وكان مسؤولون إسرائيليون قد قالوا إن فلسطينيين أطلقوا في الأشهر الثلاث الماضية مئات الطائرات الورقية باتجاه جنوبي إسرائيل، ما أدى إلى إحراق آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والغابات في جنوبي إسرائيل.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستغلق اليوم معبر كرم أبو سالم لممارسة الضغط على حركة "حماس" في القطاع.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو قوله في اجتماع لحزب "الليكود" الذي يتزعمه اليوم: "سنغلق معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم) اليوم للضغط على حركة حماس".