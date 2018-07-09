محكمة إسرائيلية تقرر الإفراج عن المواطنة التركية أوزكان ومنعها من السفر

قررت محكمة عسكرية إسرائيلية، اليوم الاثنين، الإفراج عن المواطنة التركية إبرو أوزكان، بشروط مقيدة، بعد اعتقالها منذ نحو شهر لم يسمح لها فيه بالتواصل مع عائلتها في تركيا.

وقال عمر خمايسة، محامي المواطنة التركية، في تصريح للأناضول، إن "محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية (شمال)، قررت إطلاق سراح أوزكان بشرط الرقابة القضائية".

وأوضح المحامي خمايسة أن المحكمة العسكرية قررت إطلاق سراح "أوزكان" بشرط مصادرة جواز سفرها، ودفعها كفالة مالية قدرها 15 ألف شيكل إسرائيلي (نحو 4200 دولار)، وتوقيعها مرتين أسبوعيًا على وثيقة إثبات حضور لدى أقرب مخفر شرطة بمكان إقامتها بإسرائيل، لتتواصل محاكمتها وهي طليقة.

وأشار أن قرار المحكمة سيدخل حيز التنفيذ، إن لم تعترض عليه النيابة العسكرية حتى الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي (15.00 تغ)، من يوم غد الثلاثاء.

وذكر خمايسة أنه "إذا لم تقدم النيابة العسكرية الإسرائيلية أدلة كافية لدى المحكمة، فإن قرار القاضي بإطلاق سراح أوزكان تحت الرقابة القضائية سيكون قرارا نهائيا".

وأوضح أنه في حال اعتراض النيابة على قرار المحكمة العسكرية، سيتم نقل القرار إلى محكمة أعلى.

وأكد أنه ما من إشارة على حظر المحكمة إدلاء "أوزكان" تصريحات لوسائل الإعلام.

وأفاد خمايسة أن مسؤولين من السفارة التركية في تل أبيب حضروا اليوم جلسة مقاضاة أوزكان.

والأحد، وجه الادعاء العام الإسرائيلي، لائحة اتهام بحق أوزكان، التي تم توقيفها، في 11 يونيو/ حزيران الماضي، في مطار "بن غوريون"، أثناء عودتها إلى اسطنبول، بعد زيارتها لمدينة القدس.

وشملت اللائحة 4 اتهامات هي: "مساعدة حركة حماس، وتقديم خدمات متنوعة لها، وتخريب النظام العام للدولة، وإدخالها إلى البلاد نقودا من جهة معادية".

غير أن المواطنة التركية أنكرت جميع الاتهامات، وأكدت عدم وجود أي علاقة لها بحركة "حماس"، وفق خمايسة.