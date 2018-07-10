فتوى بتحريم تسهيل تمليك أي جزء من أرض فلسطين للأعداء

أصدر مفتي القدس والديار الفلسطينية، محمد حسين، فتوى تحرّم تسهيل تمليك أي جزء من أرض فلسطين للأعداء.



وجاء في الفتوى بحسب بيان دائرة الإفتاء، اليوم الثلاثاء، إن "أرض فلسطين خراجية وقفية، يحرم شرعا بيع أراضيها وتمليكها للأعداء".



وأضاف: "يأثم من يبيع أرضه لأعدائه، أو يأخذ تعويضا عنها".



ويقول "حسين" في فتواه إن "بيع الأرض للأعداء والسمسرة عليها لهم، يدخل في المكفرات العملية، ويعتبر من الولاء للكفار المحاربين، وهذا الولاء مُخرج من الملّة، ويعتبر فاعله مرتداً عن الإسلام خائناً لله ورسوله، ودينه ووطنه (...)".



وناقشت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الأحد الماضي، مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي في الضفة الغربية.



وينص على أنه "يحق لكل شخص الحصول على ملكية الأرض في (الضفة الغربية)".