قروض صينية بقيمة 20 مليار دولار للتنمية في الدول العربية

أعلن الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، اليوم الثلاثاء، أن الصين ستقدم قروضاً تصل قيمتها 20 مليار دولار لبعض الدول العربية، لتحقيق التنمية الاقتصادية فيها.

جاء ذلك، في كلمة للرئيس شي خلال افتتاح أعمال الدورة الثامنة لمنتدى التعاون الصيني العربي، المنعقد في العاصمة بكين، وتستمر يوما واحدا، بحسب وكالة أنباء الصين "شينخوا".

وقال الرئيس الصيني: "قيمة القروض المتعهد بها، تأتي ضمن خطط البلاد لتقوية حضورها في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وتابع: "لقد اتفقت الصين والدول العربية على تأسيس شراكة إستراتيجية للتعاون الشامل والتنمية المشتركة والتوجه نحو المستقبل".

وتهدف القروض الموجهة للدول العربية (لم يحددها الرئيس الصيني)، إلى تعزيز فرص العمل داخل المجتمعات العربية، وتحقيق نمو في الاقتصاد القائم على الإنتاج.

وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين 191 مليار دولار في 2017، ما يجعل من الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية، بعد الاتحاد الأوروبي.

وبدأت اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الثامنة للمنتدى، بمشاركة 21 دولة عربية.

ومن المقرر أن يصدر عن الاجتماع الوزاري ثلاث وثائق، هي "إعلان بكين" للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، والبرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي 2018 و2020، والإعلان التنفيذي العربي الصيني الخاص بمبادرة "الحزام والطريق".