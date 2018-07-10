قطر تمنح 10 مليون دولار لصالح اللاجئين السوريين الأكثر احتياجاً في الأردن ولبنان

مع تنامي شكاوى لبنان والأردن من حِمل اللاجئين السوريين على اقتصاد بلادهم واستمرار الحاجة لرعاية مئات الآلاف منهم والذين يعيش معظمهم في ظروف صعبة في هذين البلدين،

أعلنت جمعية "قطر الخيرية" أنها وقعت اتفاقية مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لتوفير دعم بقيمة تتجاوز 10 مليون دولار لصالح أسر اللاجئين السوريين الأكثر احتياجاً في الأردن ولبنان.

وذكر بيان عن قطر الخيرية، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية تنص على "توفير المساعدات النقدية للتخفيف من معاناتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية."

وقام بالتوقيع الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، وفيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وستُمكن الاتفاقية، بحسب البيان، مفوضية اللاجئين من توفير المساعدة النقدية إلى أكثر من 30 ألف عائلة سورية تضم 150 ألف لاجئ الأكثر ضعفاً واحتياجاً في لبنان والأردن حتى نهاية 2018.

هذا ويعيش ما يقارب 89 بالمائة من اللاجئين في الأردن، ونحو 71 بالمائة من اللاجئين في لبنان تحت خط الفقر، فيما يصل عدد من هم بحاجة للمساعدات النقدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 1.2 مليون شخص.

وفي إطار التعاون والشراكة بين قطر الخيرية ومفوضية اللاجئين، والتي تطورت إلى مستوى إستراتيجي؛ خصصت قطر الخيرية في 2017، مبلغ ما يزيد عن 16 مليون دولار للاجئين الروهنغيا، وللمتضررين من الأزمة الإنسانية في الصومال.

يشار إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تعمل عن كثب على حماية ومساعدة أكثر من 68 مليون لاجئ ونازح وطالب لجوء حول العالم، وتسعى لإيجاد حلول دائمة لمحنتهم.