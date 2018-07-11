إسرائيل تعترض طائرة من دون طيار قادمة من سوريا

قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صواريخ باتريوت، الأربعاء، تصدت بنجاح لطائرة من دون طيار تم رصدها قادمة من سوريا، وهو الحادث الثاني خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقد أطلقت صافرات الإنذار في الجولان المحتل والمنطقة الحدودية مع الأردن، وفق ما جاء في البيان العسكري.

وهذا والجيش الإسرائيلي في حالة استنفار قصوى منذ تقدم قوات النظام السوري على حساب المعارضة في جنوب سوريا.

وتخشى إسرائيل من أن تنشأ إيران وحزب الله، حلفاء دمشق، قواعد بالقرب من الشريط الحدودي.

وقد سافر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى موسكو اليوم، للقاء بوتين الذي تساند قواته نظام دمشق وكانت السبب في كسر المعارضة له بعد 7 سنوات صراع.

وكان الجيش الإسرائيلي قال، في 24 من الشهر الماضي، إنه أطلق صواريخ باتريوت على طائرة درون قادمة من سوريا دون أن تتمكن من إصابتها. بينما قال مصدر عسكري سوري إن الطائرة كانت في مهمة عسكرية داخلية.