السعودية.. القبض على موظف كبير في وزارة الدفاع بتهمة الرشوة

أوقفت السلطات السعودية، الثلاثاء، مسؤولاً رفيع المستوى في وزارة الدفاع بتهمة الرشوة وذلك بعد حوالي ثمانية أشهر من حملة التوقيفات غير المسبوقة التي طالت مسؤولين كبار وأمراء على خلفية شبهات بالفساد.

وقال النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب في بيان إن السلطات تلقّت معلومات من وزارة الدفاع تتعلق "بتعاملات مالية مشبوهة لأحد المسؤولين التنفيذيين في الوزارة مع إحدى الشركات التجارية بالمملكة".

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس) إن الجهات المختصة نفّذت "خطة أسفر عنها القبض على المذكور بالجرم المشهود عند استلامه مبلغ مليون ريال (نحو 270 ألف دولار)".

ولم يسمّ النائب العام المسؤول الموقوف في وزارة الدفاع التي يقودها ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان، مشيرا من جهة ثانية إلى أن شخصين آخرين أوقفا أيضا في القضية ذاتها.

ويأتي توقيف هذا المسؤول بعد نحو ثمانية أشهر من حملة توقيفات قادها ولي العهد وشملت مئات الامراء والمسؤولين والوزراء السابقين على خلفية الاشتباه بتورطهم بقضايا فساد. وكان من بينهم الامير متعب بن عبد الله، نجل العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، ورجل الأعمال المشهور الامير الوليد بن طلال، ابن عم ولي العهد.

وقد أفرج عن الموقوفين بعد التوصل إلى تسويات مالية.