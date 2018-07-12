المعارضة السورية تتوصل لاتفاق مع القوات الروسية حول درعا

توصلت فصائل المعارضة المسلحة إلى اتفاق مع القوات الروسية يقضي بتسليم الفصائل المتواجدة في درعا البلد أسلحتها، وفق ما أفادت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" الاربعاء.

وأوضحت سانا أن الاتفاق "يشمل مناطق درعا البلد وطريق السد والمخيم وسجنة والمنشية وغرز والصوامع".

كما سيتم بموجب الاتفاق، تسوية أوضاع المقاتلين الراغبين بالتسوية وخروج الرافضين للاتفاق إلى الشمال.

وتسيطر قوات النظام حالياً على نحو 80 في المئة من محافظة درعا، ولا تزال تتواجد الفصائل المعارضة في نحو 15 في المئة، والمساحة الباقية تحت سيطرة "فصيل خالد بن الوليد" الذي بايع تنظيم داعش.