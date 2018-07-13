تنظيم بي كا كا الإرهابي يجبر الرعاة فى قرى شمالي العراق على دفع إتاوات

قال قرمانج عزت، قائمقام ناحية سيدكان، التابعة لقضاء سوران، بمحافظة أربيل، شمالي العراق، إن تنظيم "بي كا كا" الإرهابي يجمع الإتاوات من سكان 115 قرية تابعة للناحية.

وأكد عزت في تصريحات صحفية أن التنظيم يجمع إتاوات من القرويين الذين يعملون في رعاية الماشية في المناطق الحدودية شمالي العراق.

وأضاف أن "محافظة أربيل، الواقعة على حدود العراق مع تركيا وإيران، منطقة مهمة ولا غنى عنها بالنسبة للرعاة خاصة في فصل الصيف".

وأشار عزت أن التنظيم يجبر السكان في 115 قرية تابعة لسيدكان، على دفع إتاوات ويعاقب كل من يمتنع عن دفعها.

ولفت إلى أن حكومة الإقليم تتجنب عن قصد جمع ضرائب من القرويين، إلا أن التنظيم يجبرهم على دفع الإتاوات.

وأوضح أن هذا الأمر يغضب السكان، لذا ينبغي على " بي كا كا" الانسحاب من المنطقة الحدودية في أقرب وقت.

وشدد على أن وجود التنظيم في المنطقة "يزعزع الاستقرار فيها، وأن فرض التنظيم إتاوات على السكان يضر بهم ماديا".

بدوره، قال أحد سكان سيدكان، فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن تنظيم بي كا كا الإرهابي يطمع بما يكسبه السكان المحليون من عرق جبينهم".

وأضاف أن "التنظيم يأخذ من كل 100 رأس غنم 3 رؤوس في المناطق الواقعة ضمن حدود سيدكان، فيما يفرض 25 دولارا على كل 3 أبقار".

وأشار إلى أن التنظيم يحقق مع المواطنين الذين يتحدثون ضده، فيما يقوم باحتجاز أو خطف معارضيه.