غارات جوية إسرائيلية جديدة على قطاع غزة

قصفت طائرات عسكرية إسرائيلية، ظهر اليوم السبت، ثلاثة مواقع تتبع لحركة حماس، في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفادت مصادر فلسطينية أن "طائرات حربية إسرائيلية قصفت ثلاثة مواقع للجناح العسكري لحركة حماس، كتائب القسام، الأول في بلدة بيت لاهيا (شمال)، وآخر في مدينة رفح (جنوب)، وثالث جنوب مدينة غزة (شمال).

ولم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية أي إصابات بخصوص القصف، حتى اللحظة.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي في بيان له أصدره:" يقوم جيش الدفاع في هذه الساعة بالإغارة على أهداف إرهابية في قطاع غزة".

وصباح اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي شنّ عدة غارات على قطاع غزة، فجر اليوم، فيما رد فلسطينيون بإطلاق قذائف على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وقال الجيش في بيان نشره على صفحته بموقع "تويتر"، صباح اليوم، إن مقاتلات حربية شنت غارات على عدد من المواقع التابعة لحركة حماس، بينها "نفق"، جنوب قطاع غزة.

وذكر أن الغارات جاءت ردا على إصابة ضابط إسرائيلي مساء أمس، إضافة إلى استمرار إطلاق البالونات الحارقة باتجاه إسرائيل.

وكان الجيش قد أعلن أمس إصابة أحد ضباطه، بجراح متوسطة، جراء إلقاء قنبلة يدوية تجاهه من قبل فلسطينيين، على حدود شمال قطاع غزة، خلال أحداث مسيرات "العودة" التي أسفرت عن استشهاد طفل فلسطيني، وشاب آخر يبلغ 20 عامًا، وإصابة 220 آخرين.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية بغزة، مسؤوليتها عن إطلاق القذائف.