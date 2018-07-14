مقتل طفلين وإصابة 14 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على وسط غزة

قتل طفلان فلسطينيان وأصيب 14 آخرون في قصف شنته مقاتلات إسرائيلية، السبت، على مبنى غير مأهول وسط مدينة غزة.

وقال أشرف القدرة الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة، في القطاع، في بيان صحفي، إن طفلين قتلا، وأصيب 14 آخرون جراء قصف إسرائيلي على منطقة الكتيبة وسط قطاع غزة.

وأوضح أن الطفلين هما أمير النمرة (15 عاما)، ولؤي كحيل (16 عاما).

وأفادت وكالة الأناضول بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مبنى غير مأهول في منطقة معروفة محليا باسم "الكتيبة" وسط مدينة غزة، لافتة إلى أن الطفلين القتيلين والمصابين تصادف وجودهم بالقرب من المبنى‎.

ومنذ ظهر اليوم، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على عدة مواقع تابعة لحماس وأراضٍ زراعية خالية، في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي، إن فلسطينيين أطلقوا 91 قذيفة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، منذ فجر السبت، وحتى الثالثة بعد ظهر اليوم.

ومنذ ساعات مساء أمس، تواصل إطلاق صافرات الإنذار في العديد من التجمعات السكانية الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.