نتنياهو عقب التصعيد بغزة: قررنا شنّ عملية قوية ضد حماس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إنه قرر شنّ "عملية قوية ضد حماس"، عقب سلسلة غارات شنتها قوات بلاده على قطاع غزة منذ الصباح.

وبحسب بيان صدر عن مكتبه، أضاف نتنياهو، أن القرار جاء "بعد التشاور مع وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، ورئيس الأركان غادي أيزنكوت، والقيادة العليا لدولة إسرائيل".

وتابع نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي "سدد لحماس أقسى ضربة تكبدتها هذه المنظمة.. منذ عملية الجرف الصامد (عام 2014) وسنزيد من حدة هجماتنا وفق الحاجة".

وفي وقت سابق اليوم، قتل فتيان فلسطينيان وأصيب 25 آخرون في قصف إسرائيلي لمبنى وسط مدينة غزة.

ومنذ ظهر اليوم، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على عدة مواقع تابعة لحماس وأراضٍ زراعية خالية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم أيضا، قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين أطلقوا 91 قذيفة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، منذ فجر السبت، وحتى الثالثة بعد ظهر اليوم.