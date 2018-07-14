وزير الخارجية السعودي يحذّر إيران من "ازدياد العزلة والضغوط"

حذّر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، النظام الإيراني من ازدياد عزلته والضغوط عليه، فيما طالبه بتغيير سياساته.

جاء ذلك في مقابلة قصيرة للجبير أجرتها معه قناة "العربية" السعودية، ونشرتها صباح اليوم السبت، عبر موقعها الإلكتروني.

وقال الجبير إن "سياسات طهران يحددها النظام الإيراني، وعليه أن يدرك أن العزلة والضغوط على بلاده ستزداد".

وأكد أن "هناك إصراراً على أن تغيّر إيران من سياساتها العدوانية".

ولم يتسن الحصول على رد فوري من طهران على اتهامات الرياض.

وتشهد العلاقات بين السعودية وإيران، أزمة حادة، عقب إعلان الرياض في 3 يناير/كانون الثاني 2016، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الأخيرة.

قرار المملكة جاء على خلفية اعتداءات تعرضت لها سفارتها في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد شمالي إيران، وإضرام النار فيهما احتجاجًا على إعدام "نمر باقر النمر" رجل الدين السعودي (شيعي)، مع 46 مداناً بالانتماء إلى "التنظيمات الإرهابية".

وتتهم السعودية ودول عربية إيران بالتدخل في شؤون دولهم، وهو ما تنفيه إيران عادة.

وعقب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران، في مايو/أيار الماضي، أعلنت السعودية أنها مستعدة لسد النقص المتوقع في إمدادات النفط العالمية، جراء العقوبات المرتقب أن تفرضها واشنطن على طهران، ثالث أكبر منتجي النفط في "أوبك".