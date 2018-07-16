إسرائيل تغلق المعبر التجاري الوحيد مع غزة بشكل كلي

أعلنت اللجنة الرئاسية لإدخال البضائع إلى قطاع غزة (تابعة للسلطة الفلسطينية)، أن الجانب الإسرائيلي أبلغها، بإغلاق المعبر التجاري الوحيد للقطاع بشكل كامل.

وقال رئيس اللجنة رائد فتوح، مساء اليوم الإثنين، أن "السلطات الإسرائيلية أبلغتنا بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري (جنوب)، ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء، وحتى إشعار آخر".

وأشار فتوح أنه سيتم السماح فقط بإدخال الأدوية إلى القطاع.

من جانبها، أكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عبر موقعها الإلكتروني، أن إسرائيل قررت إغلاق معبر "كرم أبو سالم" بشكل كامل، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، باستثناء السماح بإدخال المواد الطبية.

و"كرم أبو سالم"، هو المعبر التجاري الوحيد لغزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ومن شأن إغلاقه، التسبب في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة في القطاع.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن "هذا القرار جاء ردًا على استمرار إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة من غزة نحو المناطق الإسرائيلية المتاخمة للحدود مع القطاع".

وفي وقت سابق اليوم، قصفت طائرات حربية إسرائيلية، 3 مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية، وأرضًا زراعية، قريبة من السياج الحدودي، شمالي شرق قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وعقب القصف، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن صاروخًا أطلق من قطاع غزة، مساء اليوم، سقط قرب الحدود مع إسرائيل.

وتعاني غزة من أوضاع متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أكثر من 10 سنوات، في أعقاب فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية، عام 2006.