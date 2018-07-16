السعودية تجهز مقرات لتسريع محاكمة النساء بالقضايا المرورية بالقرب من أماكن توقيفهن

أصدر المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، قراراً بتجهيز مقار مجاورة لأماكن توقيف النساء، لأغراض القضايا المرورية، بهدف التسريع في محاكمتهن بقضايا الحوادث والمخالفات المرورية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم الإثنين، يأتي هذا القرار دعماً لسرعة إنجاز قضايا الموقوفات من النساء، في قضايا الحوادث والمخالفات المرورية.

وبدأت السعوديات في قيادة السيارات برخصة رسمية، في 24 يونيو/حزيران الماضي، تنفيذا لقرار أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز، في 26 سبتمبر/أيلول الماضي.

وبهذه الخطوة، خرجت السعودية من وضعية "الدولة الوحيدة في العالم" التي تحظر قيادة المرأة للسيارة.

ولا تفرق القوانين بين الرجال والنساء، بالتالي سيتم توقيف النساء في السعودية لمحاكمتهم في قضايا مخالفات أو حوادث مرورية.