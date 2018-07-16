الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقع إيرانية في ريف حلب الشرقي

استهدف قصف إسرائيلي موقعاً عسكرياً في شمال سوريا ليل الأحد قتل فيه تسعة عناصر من المسلحين الموالين للنظام، وفق ما أفادت عدة مصادر.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر عسكري في النظام السوري أن الغارة استهدفت موقعا شمال مطار النيرب بعدة صواريخ مؤكدا أن "الدفاعات الجوية أسقطت 4 منها قبل وصولها إلى الهدف، فيما تمكنت الأخرى من الوصول إلى محيط الموقع العسكري".

وأضافت سبوتنيك أن "الاستهداف تم مجددا عبر الأجواء اللبنانية" نظرا إلى أصوات سير الصواريخ.

علماً أن هذه ليست المرة الأولى التي تقصف فيها إسرائيل محيط المطار المذكور في ريف حلب الشرقي حيث يعتقد أن لإيران وجوداً عسكريا كبيراً هناك.

وكان الإعلام الرسمي السوري نقل ليل الأحد عن مصدر عسكري أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت "أحد مواقعنا العسكرية واقتصرت الأضرار على الماديات".

وهذه المرة الثالثة التي تستهدف فيها إسرائيل مواقع عسكرية في سوريا في تموز/يوليو، اذ كانت دمشق اتهمتها في الثامن من الشهر بقصف مطار التيفور العسكري في وسط البلاد، وتكرر الأمر في الـ12 منه وأعلنت إسرائيل وقتها إنها ضربت ثلاثة مواقع عسكرية في جنوب سوريا. وأعلنت دمشق في الحادثتين ان دفاعاتها الجوية تصدت للصواريخ الإسرائيلية.

بينما شهد شهر أيار/مايو الفائت تصعيدا غير مسبوق بين إسرائيل وإيران في سوريا، إذا أعلن الجيش الإسرائيلي ضرب عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية في سوريا ردا على إطلاق صواريخ ضد مواقع في هضبة الجولان المحتلة نسبها إلى إيران.