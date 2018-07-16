ليبيا.. العثور على 100 مهاجر مكدسين داخل شاحنة "ثلاجة"

لقي عدد من المهاجرين حتفهم خنقاً داخل شاحنة كبيرة، اليوم الاثنين، في مدينة زوارة الليبية.

وقالت مديرية الأمن الوطني بمدينة زوارة (شمال غرب)، في بيان نشرته إنه تم العثور على شاحنة مبردة، وذلك "استنادا إلى معلومات تفيد بوجود "ثلاجة" شرق المدينة بجانب مجمّع للغاز".

وأضاف البيان أن قوة أمنية تتبع للمديرية تمكنت من ضبط الشاحنة، وفتحها، وجد بداخلها نحو 100 مهاجر.

وتابع "تم العثور على 8 جثث توفي أصحابها جراء اختناقهم بوقود كان مخزنا داخل الثلاجة".

ووفق البيان نفسه، فإن من بين حالات الوفاة، 6 أطفال وامرأة ورجل واحد، فيما جرى إنقاذ نحو 90 منهم ممن كانت حالتهم خطرة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى زوارة البحري، لتلقي العلاج.





كما لفت إلى أن المهاجرين من جنسيات عربية وإفريقية وباكستانية وبنغالية، دون تفاصيل أكثر، وقد نُقل المهاجرون إلى موقع يتبع مديرية الأمن بزوارة، حيث حصلوا على مساعدات عاجلة.



وتوصلت فرق التحرّي التابعة للمديرية إلى معرفة هوية المشتبه بوقوفهم وراء الحادثة، بحسب البيان نفسه الذي أشار إلى أن عمليات البحث جارية للقبض على المشتبه بهم، دون تفاصيل أخرى.

وتعد ليبيا دولة معبر يقصدها مهاجرون أفارقة، على أمل الانطلاق من سواحلها إلى أوروبا، عبر البحر المتوسط، هربا من حروب وأوضاع اقتصادية متردية للغاية في دولهم.