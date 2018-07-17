تخريج 450 شرطياً جديداً في مناطق "درع الفرات"

انضم 450 شرطيًا جديدًا إلى قوات تأمين منطقة "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، التي طهرها الجيش التركي والجيش السوري الحر من داعش الإرهابي في شباط/ فبراير 2017، بعد أن خضعوا لتدريبات من قبل ضباط الشرطة في المنطقة.

وأجريت مراسم التخرج في مدينة الباب، شرقي حلب، حيث سيقوم عناصر الشرطة الجدد بأداء واجبهم في ذات المدنية.

واستعرض الخريجون، خلال الحفل، القدرات والمهارات التي اكتسبوها، إضافة إلى عرض برفقة الكلاب البوليسية للكشف عن المتفجرات والمخدرات.

وأفاد الضابط في شرطة مدينة الباب يوسف شبلي، أن الخريجين خضعوا لدورة تدريب خاصة، لكي يسهموا في توفير الأمن لمدينة الباب.

وأوضح شبلي أن هذه هي الدورة الرابعة من نوعها لعناصر جدد في الشرطة.

وأوضح أن التدريب يشمل كيفية التعامل مع الأحداث الأمنية، وكيفية أداء واجبهم في استباب الأمن بالمدينة.

وأكد شبلي أن جهاز الشرطة بات قادراً على توفير الأمن والأمان للمدينة. داعيًا سكان المدينة للاطمئنان في هذا الخصوص.

وحضر حفل التخرج نائب والي غازي عنتاب التركية، شنول أسمر.