طائرة إسرائيلية تقصف مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة في غزة

أطلقت طائرة عسكرية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، صاروخيْن تجاه منطقة تواجد فيها مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، بالقرب من الحدود الشرقية لشمالي قطاع غزة، دون الإعلان عن وقوع إصابات.



وأطلقت طائرة عسكرية إسرائيلية صاروخين باتجاه أرض زراعية تواجد فيها مجموعة من مطلقي الطائرات والبالونات شمالي قطاع غزة".



ولم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أي إصابة جراء القصف.



بدوره، قال الجيش الإسرائيلي، في تصريح مقتضب:" أغارت طائرة عسكرية على خلية قامت بإطلاق بالونات تخريبية من شمال قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

والاثنين الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا تستثني الطائرات الورقية والبالونات المحترقة.



وقال نتنياهو، خلال زيارة إلى بلدة سديروت المتاخمة لقطاع غزة:" لا يوجد وقف لإطلاق النار يستثني الطائرات الورقية والبالونات المحترقة".



وتوصلت حركة حماس، وإسرائيل لتفاهمات بوساطة مصرية، مساء السبت الماضي، أوقفت إطلاق النار، بين الجانبين.



ويطلق ناشطون فلسطينيون طائرات ورقية وبالونات حارقة، باتجاه المستوطنات المحاذية لغزة منذ بداية مسيرات "العودة" التي انطلقت نهاية مارس/آذار الماضي.



ولم تنجح التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية، في وقف هذه الطائرات التي تسببت فإحراق آلاف الدونمات من الحقول والغابات في جنوبي إسرائيل خلال الأشهر الثلاث الماضية.