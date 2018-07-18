الرياض.. حريق في أرامكو بعد إعلان الحوثيين استهدافها بطائرة مسيرة

أعلن الحوثيون، اليوم الأربعاء، استهداف شركة "أرامكو" في العاصمة السعودية الرياض، بطائرة مسيّرة.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة في خبر عاجل، إن "سلاح الجو المسيّر استهدف مصفاة شركة أرامكو في الرياض".

وأضافت أن سلاح الجو التابع للجماعة كشف عن طائرة مسيرة بعيدة المدى من طراز الصماد 2، والتي من المرجح أنها أُطلقت على الشركة النفطية السعودية.

من جهة أخرى، أعلنت شركة أرامكو السعودية، في تدوينة على صفحتها بموقع "تويتر"، السيطرة على حريقٍ محدود في أحد الخزانات في مصفاة الرياض.

وقالت الشركة "تمكّنت فرق الإطفاء في أرامكو السعودية والدفاع المدني من السيطرة على حريقٍ محدود وقع مساء اليوم في أحد الخزانات في مصفاة الرياض".

وأضافت "بفضل الله، لم تقع أية إصابات، كما لم تتأثر أعمال المصفاة بهذا الحريق، وجار التحقيق لمعرفة مسببات الحادث".

وحتى اللحظة لم يصدر أي تعليق من الجانب السعودي حول ما أعلنه الحوثيون.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر / أيلول 2014.