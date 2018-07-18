مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية

اقتحم مئات المستوطنين، المسجد الأقصى، اليوم الأربعاء، بحراسة عناصر من الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، في تصريح مقتضب إن 331 مستوطنا و14 شرطيا بلباس مدني اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم الأربعاء.

ويُتوقع قيام المزيد من المستوطنين باقتحام المسجد في فترة ما بعد صلاة الظهر، ولكن ليس بذات الوتيرة المرتفعة التي تمت في ساعات الصباح.

واقتحم المستوطنون المسجد من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية منذ العام 1967.

وتتم الاقتحامات رغم المطالبات المتكررة من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية، للسلطات الإسرائيلية بوقفها.

ولوحظ أن المستوطنين اصطحبوا معهم خلال الاقتحامات أطفالهم الصغار.

ويقوم عشرات المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى يوميا، إلا أن الأعداد كانت مرتفعة بشكل ملحوظ اليوم، بسبب قرب ما يقول اليهود أنه تاريخ هدم "الهيكل" (المعبد الذي يزعم اليهود أن المسجد الأقصى بنى على أنقاضه).

وترتفع أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد مع حلول الأعياد اليهودية.

من جهة ثانية، فقد قالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن الشرطة الإسرائيلية أبعدت الحارسة في المسجد الأقصى "بيان الشيخ"، لمدة 3 أيام عن المسجد بعد التحقيق معها ولكن دون توجيه اتهامات محددة.