اتفاق بين النظام السوري وب ي د الإرهابي على تشغيل حقول النفط

قالت مصادر مطلعة، الخميس، إن النظام السوري وتنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي، بدآ فعليا، تشغيل حقول النفط والغاز الواقعة في مناطق سيطرة التنظيم، بمحافظة دير الزور شرقي البلاد.

وأكدت المصادر التي لم تذكر اسمها، أن وزارة النفط التابعة للنظام وقعت مع شركة كندية عقدا لصيانة أنابيب نقل النفط في مناطق سيطرة "ب ي د" في المحافظة؛ وتبلغ مدة العقد 6 أشهر.

وخلال الأيام الماضية، اتفق الطرفان على تشغيل حقول النفط والغاز في مناطق سيطرة التنظيم الإرهابية.

وأشارت المصادر، إلى أن الشركة بدأت بإصلاح خطوط الأنابيب، الممتدة إلى حقول النفط وأنابيب الخزانات داخل الحقول نفسها.

وبموجب الاتفاق، سيتم ضخ إنتاج حقول النفط والغاز الواقعة تحت سيطرة التنظيم، إلى مصافي ومعامل النظام.

في المقابل، سيحصل التنظيم على الكهرباء والخدمات في مناطق سيطرته، إلى جانب تمكنه من أخذ حاجته النفطية من الآبار.

وسيكون مسار نقل النفط، من حقلي العمر والتنك (شرق) الخاضعين للتنظيم، إلى حقل التيم (شرق) الخاضع لسيطرة النظام، ومنها إلى مصفاة حمص وسط سوريا.

أما خط نقل الغاز، فسيكون من حقول العمر والتنك والجفرة، إلى معمل كونكو بدير الزور الخاضعة جميعها لسيطرة التنظيم، ومن "كونكو" إلى حقل التيم وبعدها إلى محطة "جندر" الحرارية التابعة للنظام في حمص.

ويسيطر تنظيم "ب ي د" الإرهابي، على معظم حقول النفط والغاز شرقي سوريا، وسبق وأن تعاون مع النظام في هذا الخصوص، من خلال بيع النفط إلى مناطق النظام، ومقايضة النفط الخام بالنفط المكرر.