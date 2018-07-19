غارة إسرائيلية تقتل فلسطينيا وتصيب ثلاثة آخرين جنوب قطاع غزة

قتل فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف برجا للمراقبة يتبع لأحد الفصائل الفلسطينية، شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريح مقتضب: "وصل شهيد و3 إصابات إلى المستشفى الأوروبي (جنوب القطاع)".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "نفذت طائرة تابعة لقوات الجيش الإسرائيلي هجوماً على خلية أطلقت بالونات حارقة بالقرب من موقع لحماس في جنوب قطاع غزة".

وتابع الجيش: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بشكل مكثف ضد النشاطات الإرهابية التي تقودها منظمة حماس ويعتبر أي نشاط من هذا النوع خطيرا".

وكانت وسائل إعلام قد أفادت بأن طائرة عسكرية إسرائيلية، استهدفت بصاروخين برجا للمراقبة يتبع لأحد الفصائل الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، دون الإعلان عن وقوع إصابات.