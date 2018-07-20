الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته الجوية ويهدد باستهداف قائد حماس بغزة



قال متحدث عسكري إسرائيلي، إن قائد حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، ليس محصنا من الاستهداف، في الوقت الذي تواصل فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية شن غارات جوية واسعة على القطاع.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تغريدة على موقع "تويتر" إن "(يحيى ) السنوار كشخص، له تجربة ليست بقليلة مع إسرائيل"، في إشارة إلى اعتقاله السابق من قبل السلطات الإسرائيلية.

وأضاف مخاطبا إياه:" كان من المفروض أن تعلم (السنوار) بأنّ الحبل سينقطع في وقت ما، بواسطة سلسلة خطوات حمقاء، اخترت توريط سكان غزة والمساس بهم، وبدلًا من تطوير وضعهم، اخترت تأزيمه".

وتابع أدرعي في تهديد صريح:" من المهم أن تتذكر بأنه لا توجد حصانة لأي شخص متورط بالإرهاب".

وكان وزراء إسرائيليون دعوا في الأسابيع الأخيرة إلى استئناف سياسة الاغتيالات ضد قادة "حماس" في غزة.

ويشهد قطاع غزة، توترا ملحوظا، بدأ عصر اليوم الجمعة، حيث تشن مقاتلات إسرائيليا غارات قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين، فيما استشهد رابع خلال مشاركته في مسيرات العودة قرب السياج الحدودي.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه بدأ بشن الغارات ردا على إطلاق نار نفذه فلسطينيون قرب الحدود.