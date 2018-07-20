الجيش اليمني يعلن مقتل 4 من قيادات الحوثي الميدانية في غارة شرق صنعاء

أعلن الجيش اليمني، فجر الجمعة، مقتل 4 من القيادات الميدانية لجماعة الحوثيين في غارة للتحالف العربي بمديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

وقال بيان صادر عن المنطقة العسكرية السابعة في الجيش اليمني، إن "طيران التحالف العربي استهدف الخميس، اجتماعًا لقيادات الحوثيين بوادي "لصف" في مديرية نهم".

وأسفرت الغارة بحسب البيان، عن مقتل القيادي الحوثي، ياسر عبد الله عامر، و3 قيادات ينتمون لمحافظة صعدة معقل الجماعة (لم يذكر أسماءهم)، وعددًا من مرافقيهم (لم يذكر عددهم).

وأضاف البيان أن "القيادي ياسر عامر، من أكبر القيادات الميدانية التابعة للمليشيا في مديرية نهم، فيما القادة الآخرين قدموا من صعدة للإشراف على جبهة نهم مؤخرًا".

وتشهد مديرية "نهم" شرقي صنعاء، معارك متقطعة بين الجيش اليمني والحوثيين منذ أكثر من عامين، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من الطرفين.

ومنذ أكثر من 3 أعوام، تشهد اليمن حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي الحوثي، من جهة أخرى.

وخلفت الحرب أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، أدّت إلى تفشي الأوبئة وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية في البلاد التي تعد من أفقر دول العالم.