السيسي يلتقي البشير في الخرطوم ويتفقان على "التنسيق المستمر" حول البحر الأحمر

اتفق السودان ومصر على ضرورة "التنسيق المستمر" حول منطقة البحر الأحمر "منعاً للتدخلات الأجنبية السالبة والتسابق الإقليمي للسيطرة على المنطقة"، حسبما جاء في بيان مشترك صدر الخميس، في ختام زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم، والتي أجرى خلالها مباحثات مشتركة مع نظيره السوداني عمر البشير.

‎وقال البيان إن البلدين اتفقا على ضرورة التشاور والتنسيق المستمر حول منطقة البحر الأحمر "تعظيماً للمصالح ومنعاً للتدخلات الأجنبية السالبة والتسابق الإقليمي للسيطرة على المنطقة بما يتعارض مع مصالح شعوبها".

ووفق البيان المشترك، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية بينهما، ودعم وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتذليل كافة العقبات التي تواجهها وزيادة التبادل وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.

وقرر الرئيسان تشكيل لجنة برئاسة وزيري الخارجية تضم وزراء الري والزراعة والكهرباء والإعلام والتجارة والصناعة والنقل والمواصلات والاتصالات والشباب والثقافة والرياضة.

كما قررا أن تعقد هذه اللجنة اجتماعًا فنيًا على مستوى الوكلاء في 7 أغسطس/آب المقبل، تقترح فيه المشروعات المشتركة، يعقبه اجتماع على مستوى الوزراء يعقد في 29 من الشهر ذاته.

على أن يعقد كلا الاجتماعين بالقاهرة، وذلك للتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بقيادة رئيسي البلدين التي ستعقد بالخرطوم في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

واتفق الطرفان على استمرار التعاون وتبادل الدعم في المحافل الإقليمية والدولية، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووصل الرئيس المصري إلى الخرطوم، أمس الخميس في زيارة رسمية، تستغرق يومين، في أول مهمة خارجية له منذ فوزه بولاية رئاسية ثانية، في يونيو/حزيران الماضي، والسادسة منذ توليه الحكم في 2014.

ومن آن لآخر، تشهد العلاقات بين السودان ومصر تباينات في وجهات النظر على خلفية عدة قضايا، منها النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل.