عائلة فلسطينية تحتفظ بأمانة تركها جنود عثمانيون قبل 103 أعوام

تحتفظ عائلة العالول في مدينة نابلس الفلسطينية، بأمانة تركها جنود عثمانيون قبل 103 أعوام، إبان الحرب العالمية الأولى، التي شهدت انتهاء الحكم العثماني لفلسطين.

وذكر المواطن "راغب حلمي العالول"، أن جنديا تركيا من الجيش العثماني وضع لدى عمه أمانة وهي عبارة عن مبلغ مالي، إبّان الحرب العالمية الأولى، وقال له: "إذا تمكنّا من العودة سأستعيدها".

ولفت إلى أن العائلة تحتفظ بالأمانة، منذ ذلك التاريخ في خزنة خاصة، تعود لعائلته المعروفة في مدينة نابلس بالعمل في التجارة والعقارات.

وقال: "منذ ذلك الوقت ما تزال الأمانة على حالها"، مبينا أن القطع النقدية تبلغ 152 ليرة عثمانية. وبحسب مؤرخين أتراك، فإن قيمة هذه النقود تعادل في هذا الوقت، نحو 30 ألف دولار أمريكي.

وبيّن العالول، أنه لا يعرف اسم الجندي التركي الذي ترك أمانته أو مصيره، وهو الأمر الذي يزعج العائلة كثيرا، بحسب قوله.

ويضيف: "ستبقى الأمانة مكانها وسنحافظ عليها، ولن يتم التفريط بها إلا للحكومة التركية صاحبة الشأن، في حال رغبت بذلك وعبر إطار رسمي".

وختم حديثه قائلا: "نحن مستعدون لتسليمها لأبناء أو أحفاد ذلك الجندي، لو كان لديهم إثبات أو دليل على أن الأمانة تعود لهم".

وخضعت فلسطين للحكم العثماني عام 1516م، بعد معركة مرج دابق التي هزم العثمانيون فيها المماليك، وانتهى الحكم العثماني لفلسطين عام 1917 حين احتلتها بريطانيا، عقب هزيمة الجيش العثماني إبان الحرب العالمية الأولى.