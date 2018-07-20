مقتل ٣ فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل 3 فلسطينيين، وإصابة شخص، بجراح حرجة، مساء اليوم الجمعة، في استهداف إسرائيلي على الحدود الشرقية بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة، في بيان، إن 3 فلسطينيين استشهدوا، اثنين منهم شمال القطاع، وثالث في مدينة رفح (جنوب)، فيما أُصيب شخص واحد، بجراح خطيرة، استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لعدد من المواقع القريبة من الشريط الحدودي.

وكانت المدفعية الإسرائيلية، قد استهدفت في وقت سابق، عدة مواقع تتبع للجناح العسكري لحركة "حماس"، قرب الحدود الشرقية بين قطاع غزة وإسرائيل.

وتزامن هذا التصعيد مع بدء توافد فلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، نحو مخيمات "العودة"، المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، للمشاركة في فعاليات "مسيرات العودة".