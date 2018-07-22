النظام السوري يقول إن إسرائيل قصفت أحد مواقعه العسكرية في حماة

قالت وكالة أنباء النظام السوري (سانا)، مساء الأحد، إن إسرائيل قصفت موقعا عسكريا تابعا لقوات النظام في منطقة مصياف بمحافظة حماة وسط البلاد.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تكشف عن هويته قوله "تعرض أحد مواقعنا العسكرية في منطقة مصياف لعدوان جوي إسرائيلي"، دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح المصدر أن "الأضرار اقتصرت على الماديات".

وحتى الساعة (17.35 تغ) لم يصدر عن السلطات الإسرائيلية تعليق رسمي على ما أوردته وسائل إعلام النظام السوري، سواء بالنفي أو التأكيد، لكنها عادة ما تتكتم عن مثل تلك الهجمات، وربما تعلن عنها في وقت لاحق.

واكتفت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" بنقل ما أوردته "سانا"، ووسائل إعلام سورية ولبنانية، عن الهجوم.

وقالت إن تقارير إعلامية لبنانية وسورية تتحدث عن أن مقاتلات إسرائيلية شنت ضربة جوية على منشأة بحثية تقع على بعد 50 كيلومترا من مدينة مصياف جنوب غربي حماة.

ولفتت إلى أن المقاتلات أطلقت صواريخها من الأجواء اللبنانية.