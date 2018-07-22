جنود إسرائيليون يعتدون على فلسطيني مصاب بمتلازمة داون

اعتدى جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، على شاب فلسطيني مصاب بمتلازمة داون، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، ما تسبب بكسر بيده.

وقال الناشط يونس الجنيدي، إن جنودًا إسرائيليين اعتدوا مساء الجمعة الماضية، على الشاب "محمود زايد" (26 عامًا)، بأعقاب البنادق في منطقة باب الزاوية.

وأضاف أن الجنود الذين كانوا ضمن قوة انتشرت في المنطقة لقمع احتجاجات تعمدوا الاعتداء على "زايد" وضربه واحتجازه نحو نصف ساعة.

ولفت "الجنيدي" إلى أن الشاب يتعرض باستمرار لانتهاكات واعتداءات من قبل جنود إسرائيليين، مع علمهم بحالته الصحية، علاوة على استفزازه والتهكم به باستمرار.