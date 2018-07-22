ليبرمان: فتح معبر كرم أبو سالم مع غزة الثلاثاء إذا استمر الهدوء

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الأحد، أن إسرائيل ستعيد الثلاثاء القادم، فتح معبر "كرم ابو سالم" الرئيسي للبضائع مع قطاع غزة الذي اغلق في التاسع من تموز/ يوليو، شرط ان يسود هدوء تام حتى ذلك الحين.

وقال ليبرمان: "اذا استمر اليوم وغدا الوضع الذي ساد أمس (السبت)، فسنسمح الثلاثاء بان يستأنف معبر كرم ابو سالم نشاطه الطبيعي كما ستعود مناطق الصيد الى نفس المسافات السابقة".

وأضاف: "المفتاح الاساسي لكل ذلك هو الهدوء: لا بالونات حارقة ولا مواجهات بالقرب من السياج (الحدودي) ولا صواريخ ولا اطلاق نار".

وفي التاسع من تموز/يوليو الماضي، أعلنت اسرائيل إغلاق معبر كرم ابو سالم الذي تمر منه معظم السلع الى القطاع المحاصر ردا على البالونات الحارقة وغيرها من الحوادث على طول الحدود.

وفي 16 تموز/يوليو شددت اسرائيل القيود ومنعت وصول الوقود الى القطاع وخفضت منطقة الصيد التي تفرضها على غزة من 6 الى ثلاثة اميال بحرية.

وتأتي تصريحات ليبرمان بعد التوصل الى وقف لاطلاق النار بعد اندلاع المواجهات بين الفلسطينيين في غزة واسرائيل الجمعة.

وتعاني غزة من أوضاع متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أكثر من 10 سنوات، في أعقاب فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية، عام 2006.