أربيل.. هجوم مسلح على مبنى المحافظة وسط المدينة

تعرض مبنى المحافظة في مدينة أربيل صباح اليوم لهجوم مسلح بعد أن اقتحمه شخصان مسلحان، هذا ولا تزال عملية البحث عن الفاعلين جارية داخل المقر نفسه.

وقال نائب المحافظ طاهر عبد الله إن "مسلحين مجهولي الهوية، دخلا مبنى محافظة أربيل، بعدما أطلقا النار وأصابا شرطيا بجروح".

ولفت عبد الله إلى أن "قوات الأسايش ضربت طوقا أمنيا على المبنى وتقوم حاليا بالبحث عنهما داخله".

وأفاد شهود عيان إلى أن المسلحين يتحصنان على الأرجح في الطابق الثالث من مبنى المحافظة، مستبعدين وجود رهائن إذ أن الهجوم وقع قبل بدء الدوام الرسمي.

وهذا الهجوم هو الأول في إقليم شمال العراق منذ إعلان العراق انتهاء وجود تنظيم داعش من البلاد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ولم تعرف حتى الآن هوية المهاجمين إنما سبق لتنظيم داعش أن هاجم مبنى وزارة داخلية الإقليم في أربيل العام 2015، ما أسفر عن قتلى وجرحى.