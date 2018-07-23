وزير الخارجية الروسي في زيارة مفاجئة لإسرائيل لبحث الملف السوري

وسط تكرار مطالب إسرائيلية بانسحاب إيران من سوريا وما يشكل احتمال تموضعها العسكري هناك من توتر على الحدود الشمالية لإسرائيل، يصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس هيئة الأركان إلى إسرائيل في وقت لاحق الاثنين لإجراء محادثات حول الشأن السوري.

فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بداية اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب مني هذا الاجتماع خلال اتصال معي قبل بضعة أيام".

هذا وقد التقى نتنياهو وبوتين مرات عدة خلال الأشهر الأخيرة في موسكو، وأجريا محادثات حول النزاع السوري والتواجد العسكري الإيراني في سوريا الذي تعارضه إسرائيل بشدة.

وذكرت إسرائيل أنها ضربت عشرات الأهداف الإيرانية داخل سوريا خلال الأشهر الماضية ردا على إطلاق صواريخ استهدف مرتفعات الجولان المحتل ونسبته إسرائيل إلى إيران.

وفي 19 حزيران/ يونيو، شنت قوات النظام السوري هجوما مدعوما من روسيا لاستعادة السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة في جنوب البلاد، بالقرب من مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل. وقد استعادت حتى الآن السيطرة على معظم المحافظتين من خلال مجموعة من القصف المميت وصفقات "المصالحة" برعاية موسكو.