إسرائيل تفتح جزئياً معبر كرم أبو سالم مع غزة

أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أنه تم "تقرير إعادة فتح معبر كيريم شالوم (كرم أبو سالم) جزئيا اعتبارا من الساعة 12,00 الثلاثاء وسيصبح من الممكن نقل الغاز والمحروقات إلى قطاع غزة بالإضافة إلى أغذية وأدوية".

ومعبر كرم أبو سالم هو المعبر الرئيسي للبضائع مع قطاع غزة، كانت إسرائيل أغلقته في التاسع من تموز/يوليو الحالي إثر إطلاق بالونات وطائرات ورقية حارقة من القطاع.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه بموجب القرار سيتم السماح بإدخال الوقود والغاز إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى الغذاء والدواء.

وأشارت إلى أن ليبرمان برر الفتح الجزئي، وليس الكامل، بأن حركة حماس "لم توقف النشاط الإرهابي بشكل كامل، وتحاول الحفاظ على مستوى منخفض من الحرائق والاحتكاك على السياج".

وكانت إسرائيل قررت في التاسع من الشهر الجاري، إغلاق معبر كرم أبو سالم، وهو المعبر الوحيد للبضائع إلى قطاع غزة للضغط على الفلسطينيين لوقف الطائرات الورقية المحترقة، لكنها أبقته مفتوحا أمام البضائع "الإنسانية".

و"كرم أبو سالم"، هو المعبر التجاري الوحيد لغزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ومن شأن إغلاقه، التسبب في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة في القطاع.