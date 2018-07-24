الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة سورية من نوع سوخوي فوق الجولان

قال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط، بصاروخي باتريوت، طائرة مقاتلة سورية من نوع سوخوي جنوب هضبة الجولان (شمال)، مؤكداً أنها سقطت في الأراضي السورية.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب: "في ساعات الظهيرة تم رصد مقاتلة سورية من نوع سوخوي 22 أو سوخوي 24 أقلعت من مطار تيفور السوري وحلقت بسرعة باتجاه منطقة الجولان".

وأضاف: "خلال تحليقها باتجاه إسرائيل اخترقت المجال الجوي بعمق كيلومتريْن، ومن ثم أطلقت بطارية باتريوت صاروخيْن وقامت باعتراضها حيث سقطت داخل سوريا".

وأوضح الناطق عدم امتلاك الجيش معلومات حول مصير قائد الطائرة.