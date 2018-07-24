منظمة التعاون الإسلامي تشجب تنظيم مسابقة كاريكاتورية لرسم الرسول الكريم

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي شجبها وتنديدها بشدة بالمسابقة التي أعلن عنها زعيم اليمين المتطرف الهولندي غيرت فيلدرز لرسوم كاريكاتورية تجسد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بداية الشهر الجاري.

ودعا أمين عام المنظمة يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى وضع أدوات قانونية ملزمة دوليًا لمنع التحريض والعنصرية والتمييز والكراهية الدينية.

وأعرب العثيمين عن قلقه البالغ "لهذه المسابقة الاستفزازية، التي تثير مزيدا من التحريض وتزرع بذور الكراهية بين مختلف أتباع الديانات".

وفي هذا الخصوص، قال العثيمين "في حين يواجه العالم بأسره التطرف الديني والإرهاب، ويحتاج إلى السلام والحوار والتسامح، فإنه حان الوقت لوضع أدوات قانونية ملزمة دوليا لمنع التحريض والعنصرية والتمييز والكراهية الدينية، واحترام جميع الأديان".

وأضاف أن "حرية التعبير لا تعني تجريح مشاعر الآخرين بما يتعارض مع المبدأ العالمي لاحترام الأديان".

جدير بالذكر أن فيلدرز، يرأس حزب الحرية اليميني المتطرف، المعروف بعدائه للإسلام والمسلمين، وسبق أن دعا إلى منع وصول المهاجرين المسلمين إلى بلاده وإغلاق المساجد ومنع بنائها، ووصف القرآن الكريم بالكتاب الفاشي".

حزب غيرت ويلدرز هو أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان الهولندي وقد فاز بالمرتبة الثانية في انتخابات التشريعية لعام 2017.

وقد أدين عام 2016 بتهمة التحريض على الكراهية ضد المواطنين من أصل مغربي في هولندا بعد تصريحات له عام 2014 خلال تجمع انتخابي، واعدا مناصريه "بمغاربة أقل في البلاد".