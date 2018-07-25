عرب كركوك يريدون دعم تركيا لإعادة إعمار مناطقهم المحررة من "داعش"

قال حاتم الطائي، عضو المجلس العربي بمحافظة كركوك، شمالي العراق، إن العرب الذين يعيشون بالمحافظة، ينتظرون دعم تركيا من أجل إعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الطائي، للأناضول، الثلاثاء، وقال فيها "نريد من الجارة تركيا أن تقوم بالاستثمار والتنمية في مناطقنا المدمرة، لا سيما أنها دولة ناجحة في مجال الإعمار والإنشاءات".

وذكر أنه "رغم مرور 10 شهور على تحرير القرى والبلدات جنوبي كركوك من داعش، إلا أن المواطنين لا يستطيعون العودة إلى منازلهم"، مشيرًا إلى ترقب الجميع لبدء أعمال الإعمار في تلك المناطق من أجل عودتهم.

وتابع قائلا: "هناك آلاف من سكان المنطقة والنازحين يقيمون في خيام شرقي مركز كركوك، يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة".

وشدد في ذات السياق على ثقتهم في معايير العمل مع شركات الإنشاءات والتنمية التركية، معربًا عن رغبتهم في رؤية تلك الشركات في عشرات القرى المحررة لإعادة إعمارها؛ تمهيدًا لعودة الأهالي.

بدوره قال غسان عاصي، زعيم قبيلة عبيد بكركوك، إنهم بحاجة إلى مساعدة تركيا من أجل إعادة إعمار المناطق المحررة من داعش، لافتًا إلى إعجابهم بالنجاحات التي قدمتها تركيا في مجال الإعمار والتشييد.

وأشار عاصي أن الأعمال الإرهابية، والاشتباكات خلال محاربة تنظيم "داعش"، أسفرت عن تدمير 120 قرية عربية جنوبي كركوك.