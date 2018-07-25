مقتل 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء اليوم الأربعاء، مقتل 3 فلسطينيين، وإصابة ثالث بجراح بليغة، جراء قصف مدفعي إسرائيلي شرقي القطاع.

وأفادت الوزارة، في بيان مقتضب "استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح بلغية، جراء استهداف مجموعة من الشبان، شرق مدينة غزة".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، مساء اليوم، خمسة مواقع رصد تابعة لحركة حماس، الأول شرق مدينة غزة، والثاني، وسط القطاع، والمواقع الثلاثة الأخرى، على الحدود الشرقية لمدينة رفح، جنوبي القطاع.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، مساء اليوم، أن جنديًا إسرائيليًا أصيب في إطلاق نار، بمنطقة "كيسوفيم"، قرب حدود القطاع.

وذكرت الصحيفة، أن جنديًا أصيب خلال تبادل كثيف لإطلاق النار على الحدود.

ولم يصدر بيان رسمي عن الجيش الإسرائيلي بشأن إصابة الجندي حتى الساعة (17:50 ت.غ).