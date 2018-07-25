هجوم حوثي يستهدف ناقلة نفط سعودية ويلحق بها أضرارا بسيطة

أعلن التحالف العربي، اليوم الأربعاء، تعرض ناقلة نفط سعودية لـ"أضرار" جراء هجوم شنه مسلحو جماعة "الحوثي" في مياه البحر الأحمر.

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، تغريدة عبر موقعها على تويتر، قالت فيها: "محاولة هجوم إرهابي حوثي - إيراني على ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر".

ووفق القناة، فإن ناقلة النفط تعرضت "لأضرار بسيطة كادت أن تتسبب في كارثة بيئية".

ولم تحدد القناة المكان الذي تعرضت له الناقلة، فيما لفتت إلى استمرار تهديد "المليشيات الحوثية" للملاحة في البحر الأحمر.

وبينما لم تعلق إيران على ما ذكرته القناة السعودية، قالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "الحوثي"، إن "القوة البحرية (التابعة للجماعة) استهدفت بارجة الدمام السعودية، قبالة السواحل الغربية".

ومنذ نحو 3 أعوام، تشهد اليمن حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، مسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، ومسلحي جماعة "الحوثي" الذين تدعمهم إيران.