40 قتيلاً على الأقل في هجوم لداعش على مدينة السويداء جنوب سوريا

نفذ تنظيم داعش الإرهابي سلسلة تفجيرات انتحارية في مدينة السويداء وريفها في جنوب سوريا قبل أن يشن هجوماً على المنطقة، فيما بلغ عدد الضحايا 40 شخصاً بينهم مدنيون.

فقد أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "ثلاثة تفجيرات بأحزمة ناسفة استهدفت مدينة السويداء وحدها، فيما وقعت التفجيرات الأخرى في قرى في ريفها الشرقي والشمالي الشرقي قبل أن يشن تنظيم الدولة الإسلامية هجوماً ضد تلك القرى".

وتسيطر القوات النظام السوري على كامل محافظة السويداء في جنوب سوريا، فيما يتواجد مقاتلو التنظيم المتطرف في منطقة صحراوية عند أطراف المحافظة الشمالية الشرقية يشنون منها بين الحين والآخر هجمات ضد قوات النظام.

إلا أن هذا الهجوم بتفجيرات انتحارية يُعد وفق مدير المرصد رامي عبد الرحمن من أكبر الهجمات التي يشنها في سوريا منذ أشهر بعدما فقد غالبية مناطق سيطرته فيها.

وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) سقوط قتلى وجرحى في مدينة السويداء.