أكثر من 250 قتيلا.. آخر محصلة لهجوم داعش على السويداء أمس

في آخر إحصاء لحصيلة الهجمات التي شنها تنظيم داعش في محافظة السويداء السورية، بلغ عدد القتلى 250، أكثر من نصفهم من المدنيين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس.

وقد بدأ التنظيم هجومه صباح الأربعاء بتفجير أربعة انتحاريين أحزمتهم الناسفة في مدينة السويداء تزامناً مع تفجيرات مماثلة استهدفت قرى في ريفها الشرقي والشمالي الشرقي قبل أن يشن هجوماً ضد تلك القرى، تمكنت قوات النظام السوري من صده بعد ساعات.

وارتفعت حصيلة القتلى تدريجياً خلال ساعات النهار حتى منتصف الليل مع العثور على جثث المزيد من المدنيين قال المرصد إنه "تم إعدامهم داخل منازلهم بالإضافة إلى وفاة مصابين متأثرين بجراحهم".

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "ارتفعت الحصيلة إلى 246 شخصاً بينهم 135 مدنياً" والباقون من المقاتلين الموالين للنظام وغالبيتهم من "السكان المحليين الذين حملوا السلاح دفاعاً عن قراهم".

ونقل تلفزيون النظام السوري الخميس مشاهد مباشرة عن بدء مراسم تشييع "الشهداء في محافظة السويداء الذين ارتقوا خلال الاعتداءات الإرهابية على القرى بالريفين الشرقي والشمالي". ويظهر حشد كبير من المشايخ الدروز والشباب أثناء تقبل التعازي.

وتبنى تنظيم داعش في بيانين منفصلين الهجمات على مدينة السويداء وريفها الشرقي، في اعتداء يعد الأكبر على المحافظة ذات الغالبية الدرزية التي بقيت إلى حد كبير بعيدة عن النزاع منذ اندلاعه في العام 2011.