"القسام" تعلن حالة "الاستنفار القصوى" بعد مقتل 3 من عناصرها بغزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة الخميس، حالة "الاستنفار القصوى" في صفوفها بعد مقتل ثلاثة من عناصرها في قصف إسرائيلي الأربعاء.

وقالت كتائب القسام في بيان صحافي إنها "تعلن عن رفع درجة الجهوزية للدرجة القصوى، واستنفار جميعِ جنودها وقواتها العاملة في كل مكان (...) بعدما أقدمت قوات الغدر الصهيونية على قصف نقطة لمجاهدي قوة حماة الثغور مساء أمس الأربعاء".

وأضافت "ليعلم العدو بأنه سيدفع الثمن غاليا من دمائه جراء هذه الجرائم التي يرتكبها يومياً بحق شعبنا ومجاهدينا".

ودعت كتائب القسام في بيانها "جميع فصائل المقاومة من خلال الغرفة المشتركة التي نحن جزء منها إلى رفع الجهوزية والاستنفار للدرجة القصوى".

وقتل ثلاثة عناصر من كتائب القسام الأربعاء في قصف إسرائيلي شرق مدينة غزة، بحسب ما أعلنت الكتائب ووزارة الصحة في غزة.

وتأتي موجة العنف الجديدة هذه بعد خمسة أيام على بدء العمل بوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

واعلن الجيش الإسرائيلي في بيان الأربعاء انه ردا على إطلاق نار من القطاع باتجاه جنود إسرائيليين، استهدفت المدفعية الإسرائيلية "سبعة مواقع عسكرية لحماس".

وكان الجيش الإسرائيلي ذكر في بيان ان جنديا إسرائيليا أصيب بجروح متوسطة في حادثة إطلاق النار ونقل الى المستشفى.

وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي، جلعاد أردان، في وقت سابق اليوم، من أن بلاده قريبة من خوض حرب شاملة مع حماس.