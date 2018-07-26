ديمستورا يشكل لجنة صياغة الدستور السوري قبل نهاية سبتمبر المقبل

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة بشأن سوريا، أمس الأربعاء، استمع خلالها إلى إفادة المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وعقب انتهاء الجلسة، صرح رئيس مجلس الأمن الدولي، أولوف سكوغ، أن دي ميستورا يهدف إلى تشكيل لجنة صياغة دستور لسوريا والبدء بعملها قبل نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأشار إلى أن دي ميستورا سيشارك في المشاورات التي ستجريها تركيا وروسيا وإيران في مدينة سوتشي الروسية الأسبوع المقبل، من أجل وضع اللمسات الأخيرة لقائمة اللجنة الدستورية لسوريا.

وذكر أن دي ميستورا يهدف لتشكيل اللجنة والبدء بأعمالها قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي سيشارك فيها قادة العالم بالأسبوع الأخير لسبتمبر/ أيلول القادم.

ولفت إلى أن مجلس الأمن يدعو الأطراف في سوريا إلى التعاون مع دي ميستورا بشكل "بنّاء ودون شروط مسبقة"، بخصوص تشكيل اللجنة الدستورية.

وفي 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، قرر مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي الروسية، تشكيل لجنة دستورية من الأطراف السورية.

وفي 5 يوليو/ تموز الحالي، قدمت الهيئة العليا للتفاوض (التي تمثل المعارضة) للمبعوث الأممي لسوريا، قائمتها التي أعدتها بالتنسيق مع تركيا وضمت 50 مرشحًا لتمثيل المعارضة في اللجنة الدستورية.