صحيفة إسرئيلية تطرد رساماً بعد تصويره نتنياهو وأعضاء في الكنيست بصورة خنازير

طردت صحيفة جيروزلم بوست الإسرائيلية رسام الكاريكاتير لديها، آفي كاتس، بعد تصويره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأعضاء من حزبه في الكنيست، في صورة خنازير.

وقام الرسام آفي كاتس بإعادة رسم صورة يظهر فيها نتنياهو وأعضاء في الكنيست من حزب الليكود وهم يلتقطون صورة سيلفي مع أحد المؤيدين، عقب تمرير قانون "الدولة القومية اليهودية" المثير للجدل.

وكتب كاتس العبارة الشهيرة "كل الحيوانات متساوية، لكن بعضها متساوية أكثر من بعض"، وهي عبارة مقتبسة عن الكاتب والروائي الذي يحظى باحترام واسع، جورج أوريل، في روايته "مزرعة الحيوانات"، في محاولة من الرسام للسخرية من القانون الجديد الذي لاقى انتقادات واسعة بوصفه عنصرياً وتمييزياً.

ولم يعلق رسام الكاريكاتير الإسرائيلي على قرار طرده من صحيفة جيروزلم ريبورتر، التابعة لجيروزلم بوست، إلا أن الأخيرة قالت لصحيفة هآرتس إن "كاتس رسام يعمل لجيروزلم بوست كمتعاون، ولاعتبارات تحريرية، تم اتخاذ قرار بعدم الاستمرار في العلاقة معه".

ونشر كاتس رسمته التي كانت قد نشرت بالفعل في جيروزيلم ريبورتر، على صفحته بموقع فيسبوك، حيث هاجمه بعض المعلقين، مطلقين بحقه اتهامات بـ"كراهية الذات" و"معاداة السامية"، فيما أبدى آخرون دعمهم له، وعبر بعضهم عن ذلك بإطلاق حملة تبرعات لصالحه بعد طرده من عمله، تمكنت من جمع أكثر من 11 ألف شيكل (3 آلاف دولار) حتى الآن.