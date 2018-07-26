مؤقتاً.. المملكة السعودية توقف إمدادات النفط عبر باب المندب

أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي تعليق جميع أعمال شحن النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب بعد تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لهجوم في البحر الأحمر نفذته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وقال الوزير خالد بن عبد العزيز الفالح إن "المملكة ستعلّق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب، إلى أن تصبح الملاحة عبر المضيق آمنة، وذلك بشكلٍ فوري ومؤقت"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضاف أن "تهديدات الميليشيات الحوثية الإرهابية على ناقلات النفط الخام، تؤثر على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر"، وفق المصدر ذاته.

بدورها أعلنت شركة أرامكو السعودية "تعليق إرسال جميع شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة خلال مضيق باب المندب آمنة، وذلك بشكلٍ فوري ومؤقت، حيث تقوم الشركة بتقييم الوضع الراهن لاتخاذ الإجراءات المناسبة"، وفق ما نقلت عنها "واس".

وتنتج شركة "أرامكو" برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تعرض ناقلتي نفط عملاقتين تابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، تحمل كلٌّ منهما مليوني برميل من النفط الخام، لهجوم من قبل مسلحي الحوثي، في البحر الأحمر، صباح هذا اليوم (الأربعاء) بعد عبورهما مضيق باب المندب.

وقد أسفر الهجوم عن إصابة طفيفة في إحدى الناقلتين، ولم تقع أي إصابات أو انسكاب للنفط الخام في البحر، ويجري سحب الناقلة المتضررة إلى أقرب مرفأ سعودي.

بينما أعلنت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، إن القوة البحرية استهدفت بارجة "الدمام" السعودية، قبالة السواحل الغربية.