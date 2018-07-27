القوات الإسرائيلية تقمع المصلين في باحات المسجد الأقصى

اشتبك مصلون فلسطينيون مع قوات الشرطة الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصى فور انتهاء صلاة الجمعة، بحسب شهود عيان.

وقال شهود عيان إن قوات الشرطة المتواجدة عند باب المغاربة، في الجدار الغربي للأقصى، أطلقت قنابل صوت باتجاه المصلين.

وتجمع المئات من الفلسطينيين قبالة باب المغاربة وهم يرددون "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

وتمترس العشرات من عناصر الشرطة الإسرائيلية خلف حواجز بلاستيكية.

وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان مقتضب، إن عددا غير محدد من المصلين أصيبوا ولكن إصاباتهم طفيفة.

وأضاف الشهود أن قوات الشرطة تقدمت باتجاه المسجد القبلي المسقوف تحت غطاء وابل من قنابل الصوت.

وأشاروا أن قوات من الشرطة اعتلت سطح المتحف الإسلامي في ساحات الأقصى.

وأكد الدبس أن الشرطة الإسرائيلية أوقفت العديد من المصلين أثناء خروجهم من ساحات المسجد الأقصى.

وبحسب الشهود، اندلعت مواجهات أيضا بين الشبان الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية في منطقة باب حطة في بلدة القدس القديمة.

وهذه هي أول مواجهات في المسجد الأقصى منذ نحو عام.