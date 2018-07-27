وزير الدفاع الإسرائيلي يصادق على بناء 400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الجمعة، اعتزامه بدء خطة لبناء 400 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "آدم" بالضفة الغربية، شمال القدس.

وقال ليبرمان في تغريدة على حسابه بـ "تويتر": "إن أفضل رد على الإرهاب هو الاستيطان في يهودا والسامرة" في إشارة إلى الضفة الغربية.

وأضاف، "لذلك قررت بدء خطة لإقامة 400 وحدة سكنية في مستوطنة آدم، والمصادقة عليها في لجان التخطيط الأسابيع القادمة".

وقال الجيش الإسرائيلي، إن فلسطينيًا تسلل إلى مستوطنة "آدم"، مساء أمس الخميس، وقتل مستوطنًا طعنًا بسكين وأصاب اثنين قبل أن يقتل برصاص أحد المستوطنين الذين تواجدوا في المكان.

ومنذ سنوات منحت الحكومة الإسرائيلية صلاحيات الاستيطان لوزارة الدفاع الإسرائيلية.