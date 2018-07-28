السيسي يصادق على ترقية وزير الدفاع المصري إلى رتبة "فريق أول"

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على ترقية الفريق محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى رتبة "فريق أول".

وأعلن السيسي عن الترقية، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السادس للشباب (يعقد على مدار يومين)، في جامعة القاهرة غربي العاصمة، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وقال الرئيس المصري إن "هناك علاقة خاصة بين القوات المسلحة وشعبها، ودائما ما تكون فى الموقع الذى يطلبه الشعب المصرى منها".

وأضاف بهذا الخصوص: "لذلك أعلن ترقى الفريق محمد زكى من رتبة فريق إلى رتبة فريق أول".

ومنتصف يونيو/حزيران الماضي، عيّن السيسي، محمد زكي، قائد قوات الحرس الجمهوري، وزيرًا للدفاع بديلًا عن الفريق أول صدقي صبحي، في الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي وزير الإسكان.

وشغل "زكي" منصب قائد وحدات المظلات، ثم قائداً لوحدات الحرس الجمهوري في أغسطس/آب 2012 خلال عهد محمد مرسي، أول رئيس مدني، منتخب الذي أطاح به قادة الجيش بعد عام من الحكم في 3 يوليو/تموز 2013.